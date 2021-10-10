ضبط راكبين بحوزتهما أقراص مخدرة ومطحنة مخدرات بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - الحالة الأولى لراكب أجنبى من اصل مصرى أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن، والحالة الثانية لراكب مصرى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس.
قام بالتفتيش محمد جمال فرج، مأمور الجمرك، تحت إشراف أحمد محمد فوزى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 وتم ضبط 357 قرص مخدر ومطحنة خاصة بالمخدرات مع الراكب الأول، و350 قرص مخدر مع الراكب الثاني، أمر اسامة محمد دياب مدير الجمرك بتحرير محضرى ضبط ضد الراكبين وتم إحالة الراكبين للنيابة المختصة.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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