صور- جرس الحصة ضرب.. مدارس الإسكندرية ترفع شعار «عام دراسى آمن»

جدة - نرمين السيد - وطبقت مدارس الإسكندرية إجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب بدءا من طابور الصباح وحتى الفصول، والتأكد من التزام الطلاب والمدرسين بارتداء الكمامات كإجراء وقائى، وفقا لتعليمات الوزارة.

ودخلت 52 مدرسة جديدة الخدمة للمرة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ381 مليونا و244 ألف جنيه، فى 7 أحياء بالإسكندرية هى: "المنتزه، شرق، وسط، العجمى، غرب، العامرية، برج العرب"، بإجمالى 997 فصلا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن جميع المعلمين والعاملين بالعملية التعليمية حصلوا على لقاح كورونا، من خلال المراكز التى وفرتها وزارة الصحة والسكان بالمدارس والمراكز المتنقلة.

وأضاف سعد، أنه جرى التشديد على متابعة حالة النظافة بالمدارس وتفعيل دور اللجان الصحية وتطهير مقابض الأبواب والسلالم، لوقاية الطلاب من فيروس كورونا.

وأوضح أنه أصدر تعليماته لمديرى عموم الإدارات بإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فى الإذاعة المدرسية طوال شهر أكتوبر بكلمات الصباح وقصائد الشعر والعروض المسرحية والأغنيات الوطنية وكذلك المسابقات المختلفة.

بدوره، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب للطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وفى سياق متصل، شهد محيط المدارس وخارج أسوارها – خاصة الابتدائى- تكدسا وزحاما من أولياء الأمور الذين حرصوا على مرافقة أبنائهم حتى أبواب المدارس، فيما تجمع سائقو سيارات الأجرة "الأبونيه" لعرض خدماتهم لتوصيل الطلاب إلى المدارس.