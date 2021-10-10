مصر لا تنسى أبطالها.. السويس تطلق اسم الشهيد أحمد شوشة على مدرسة جديدة

جدة - نرمين السيد - وافتتح عبد المجيد صقر، محافظ السويس، المدرسة اليوم، والتى تقع بمنطقة الأنصارى بحى السويس، فى بداية العام الدراسى الجديد، يرافقه والد الشهيد النائب حافظ شوشة، والذى اختاره الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ.
الشهيد النقيب أحمد حافظ شوشة، ولد فى 9 يناير عام 1995، والتحق بكلية الشرطة فى 21 نوفمبر عام 2012، وتخرج منها فى 19 يوليو عام 2016، والتحق بقطاع الأمن المركزى، والعمليات الخاصة.
ومن جانبه قال النائب حافظ شوشة، إن الدولة لا تنسى أبنائها الأبطال الذين ضحوا من أجل وطنهم، متابعًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق اسم "أحمد" أعلى محور أبو زيد فى القاهرة، كما شرفنى أن أكون ضمن أعضاء مجلس الشيوخ، واليوم تكتمل السعادة بوجود اسم ابنى على مدرسة داخل مدينة السويس الغالية" .
وأكد أنه ابنه كان يتمنى أن ينال الشهادة، متابًعا: "كان يعمل لأخرته، حيث اعتاد التبرع بنصف راتبه للفقراء، وقبل الخروج للمشاركة فى مأمورية الواحات، اتصل على وطلب منى الدعاء، وطلب الشهادة فنالها".
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