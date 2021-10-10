صور.. طلاب الجيزة يتناولون الإفطار على عربة الفول قبل الذهاب للمدرسة

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جدة - نرمين السيد - ووثقت الكاميرا حرص الأمهات على الذهاب مع أولادهن، فيما حرص بعض الطلاب على تناول وجبة الإفطار على عربة "الفول" قبل دخول المدرسة.
وشهدت مدارس محافظة الجيزة، على مدار اليومين الماضيين أعمال رش، وتطهير، وتعقيم، شاملة، قبل استقبالها الطلاب لبدء العام الدراسى الجديد.
وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء، والمراكز، والمدن، بالتعاون مع قيادات مديرية التربية والتعليم، ومدراء الإدارات التعليمية، كل فى نطاقه لتكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم للمدارس.
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