قرار جمهورى بتعيين وائل النجار سفيرًا لدى جمهورية البرتغال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 436 لسنة 2021 بتعيين عادل حسن محمد الألفى، السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة جمهورية البرتغال، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 1-12-2021.

وتضمن القرار تعيين وائل أبو بكر عبد القادر النجار، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة، مفوضًا لدي حكومة جمهورية البرتغال اعتبارًا من 1-12-2021.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.