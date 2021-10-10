/655286/بالأرقام--تعرف-على-تاريخ-مواجهات-اسبانيا-أمام-فرنسا

يستعد منتخب اسبانيا لمباراته اليوم الأحد امام نظيرة فرنسا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 11:00، ضمن منافسات تصفيات كاس العالم بقطر 2022.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات المنتخبين :

إلتقى المنتخبين في 35 مناسبة، تمكن منتخب إسبانيا من تحقيق الفوز في 16 مباراة، بينما تمكن منتخب فرنسا في تحقيق الفوز فى 12 مباراة، وكان التعادل حاضراً فى 7 لقاءات.

ويدخل منتخب فرنسا هذا النهائي، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بلجيكا في مباراة مثيرة انتهت بفوز فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كوندى، فاران، لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: بافارد، تشواميني، بوجبا، ثيو هيرنانديز

خط الهجوم: جريزمان، كيليان مبابى، كريم بنزيما

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، لصالح الديوك الفرنسية، في لقاء الدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في نتيجة المباراة مع منتخب بلاده في الدقيقة الـ 62 من خلال مرور رائع من مبابي على تيليمانس ومرر الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ومن ثم استدار وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني والتعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، تحصل عليها انتوان جريزمان، ويسددها مبابي على يسار المرمي ويسكنها الشباك.

وسجل صيو هيرنانديز الهدف الثالث والفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فرنسا عن طريق بافارد شتتها المدافع لترتد إلى ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء الذي سدد صاروخية لمسها كورتوا بأطراف أصابعه لتسكن الكرة الشباك.