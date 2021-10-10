احتفالا بالمولد النبوي..إيهاب توفيق يتألق بحفل غنائي في دار الأوبرا المصرية

/655289/احتفالا-بالمولد-النبويإيهاب-توفيق-يتألق-بحفل-غنائي-في-دار-الأوبرا-المصرية

يستعد الفنان إيهاب توفيق للتألق من خلال حفل غنائي جديد في مصر داخل الأوبرا على خشبة مسرح النافورة وذلك في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري، ويأتي هذ الحفل ضمن فاعليات الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل إيهاب توفيق بدار الأوبرا المصرية

وكان المطرب الكبير إيهاب ستعادة تألقه مرة اخرى بعد غياب عن الساحة الفنية دام طويلا، وذلك من خلال إحياء حفل غنائي بولاية كالفورنيا في الولايات الأمركية المتحدة في يوم 21 يوليو المنقضي.

ومثل هذا الحفل عودة قوية للفنان إيهاب توفيق بعد فترة إنقطاع اذ كان أخر أعماله أغنية «هي دنيا» من ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب إخراج متيم السراج،.

وتقول كلمات أغنية «هي دنيا»: "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها وإحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة".

إيهاب توفيق يحيي حفل زفاف أفشة

وكشف النجم إيهاب توفيق عن إحياءه حفل زفاف نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، الأسبوع المقبل، ونشر إيهاب توفيق، فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر فيه مع أفشة، قائلا :"جيت أعزم الفنان الكبير إيهاب توفيق يشرفني في الفرح بتاعي".

فيما بارك إيهاب توفيق لأفشة، قائلا: "ألف مبروك هنروح إن شاء الله البلد مع بعض يوم التلات وهنعمل أحلى حفلة.. ربنا يباركلكم وتبقي جوازة السعد إن شاء الله"، ليرد قفشة قائلا :"البلد كلها مستنياك".

زحمة الأيام تجمع جيل التسعينات

كما تألق إيهاب توفيق من خلال «زحمة الأيام» التي شارك بها بجانب العديد من المطربين أصدقائه وهم نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري.

تعد أغنية «زحمة الأيام» آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، التي حملت العديد من المعانى الإنسانية التي تتماشى مع الأجيال المختلفة، وحققت الأغنية في ذلك الوقت منذ طرحها مايقرب من 5 ملايين مشاهدة، وتولى إخراج كليب العمل اخراج ياسين حسن.

الجدير، بالذكر أنه طرح مؤخرًا إيهاب توفيق أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" والتي تحمل اسم "طلقة" من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق، ولاقت نجاح ليس بالقليل.