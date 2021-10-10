/655291/محمد-تيسير-مطر-معرض-تراثنا-رسالة-تشجيع-لأصحاب-المشروعات-الصغيرة-للاستفادة-من-المبادرات-المختلفة

قال النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقيةشباب الاحزاب والسياسيين، أن أهمية معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية تأتي من كونه داعما لقطاع مهم من المصريين، إضافة إلى توفير فرص عمل جيدة ودخلا قوميا للبلاد من خلال العمل على تصدير المنتجات التراثية التي تتواجد مع العارضين.

معرض تراثنا

وأضاف النائب محمد تيسير مطر،ه فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن مصر تمتلك تاريخا طويلا في مجال الصناعات اليدوية والتراثية، وأن العاملين في هذا المجال يحتاجون إلى الدعم حتى لا تندثر مهنتهم، وهو ما يقوم به المعرض، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة، بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة على حد سواء.

المشروعات الصغيرة

وأشار النائب محمد تيسير مطر، إلى أن دعم الحرفيين وأصحاب المهن المختلفة، يعطي رسالة تشجيع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة عملهم والاستفادة من مبادرات الدولة المختلفة، كما يؤكد للمستثمرين في الداخل والخارج أن مصر بيئة خصبة لمشروعاتهم وسوق ينمو باستمرار.

يذكر أن معرض «تراثنا» ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في دورته الثالثة، ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس في القاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.