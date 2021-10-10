/655292/كنت-بمر-بأزمه-مالية-كواليس-اعترافات-المتهم-بقتل-سائق-توك-توك-في-أسوان

إعترفا «ياسر.ع» 39 عامًا، مسجل خطر، بكواليس قيامه بقتل سائق دراجة بخارية «توك توك» في محافظة أسوان، إذا أكد المتهم إنه كان يعاني ضائقة مالية منذ أسبوع، وحاول الاقتراض من معارفه دون جدوى، فوسوس الشيطان في عقله واستدراج سائق «توك توك» وقتله، وأستوالى على الدراجة البخارية وبيعها، لكنه لم يتخيل أن تنجح قوات الشرطة في القبض عليه قبل هروبه إلى محافظة البحر الأحمر للاختباء هناك.

مرسى فى نهر النيل

وحكى المتهم جريمته بقوله إنه كان يتجول فى مدينة أسوان وشاهد «توك توك» يستقله شخص يبدو أنه طيبا وصغيرا فى السن، «وده اللى طمعنى فيه ومقاومش»، فأوقفه وطلب منه نقله إلى مرسى فى نهر النيل لاستلام قطع غيار لانشات بحرية من أحد معارفه، وبالفعل نقله السائق إلى هناك، فطلب منه النزول معه للوقوف على شاطىء النيل لانتظار صديقه.

عندما نزل الضحية قام المتهم بمغافلته ودفعه فى المياه، وانتظر حتى تأكد من غرقه، ثم استقل الدراجة البخارية، التوك توك وفر هاربا، لكنه لم يتمكن من بيعه بسرعة وهو ما قاد المباحث للقبض عليه.

العثور على الجثة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لرئيس قسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان، بغياب شقيقه مقيم بنفس العنوان عن مسكنهما، وفـى وقت سابق تبلغ للقسم بوجود جثة لشخص مجهول الهوية بمياه نهر النيل بدائرة القسم وانتشالها، وتعرف المبلغ على الجثة وقرر بأنها لشقيقه المتغيب، وأضاف بخروج المتوفـى للعمل بـ«التوك توك» الخاص به من تاريخ الغياب.

ضبط المتهم

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عنصرا إجراميا له معلومات جنائية.

تم القبض على المتهم وبمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف بارتكاب الجريمة، وأضاف المتهم أيضًا أنه عقد العزم على سرقة دراجة بخارية «توك توك»، وبيعه لمروره بضائقة مالية.

فقام باستيقاف سائق الدراجو البخارية« التوك توك»، قيادة الضحية أثناء سيره بدائرة القسم وطلب منه توصيله للمنطقة محل العثور بزعم انتظار أحد الأشخاص سيقوم بإحضار قطع غيار خاصة بإحدى اللانشات البحرية له، ولدى وصولهما قام بدفعه داخل المياه وإغراقه.

وقام بسرقة «التوك توك» و«الهاتف المحمول الخاصين بالضحية»، وبإرشاده تم ضبط المسروقات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.