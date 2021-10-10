/655293/راندا-البحيري-بعد-فوز-بيج-رامي-بمستر-أولمبيا-شرفتنا-وكبرتنا

حرصت الفنانة راندا البحيري على تهنأة بيج رامي بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا 2021 لمرة الثانية على التوالي مشيرة إلى أنه أصبح شرف لمصر والمصريين.

دوت الخليج يرصد رسالة راندا البحيري لـ بيج رامي

وكتبت البحيري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مرفقة صورة البطل بيج رامي حاملا علم مصر: “الف الف مبروك، بيج رامي خد مستر أوليمپيا، شرفتنا و كبرتنا يا كبير”.

بيج رامي يحصد لقب مستر أولمبيا 2021

هذا وتمكن بيج رامي البطل المصري أن يحقق لقب مستر أولمبيا 2021، وذلك خلال العرض النهائي للبطولة والذي يقام حالياً، وتواجد بيج رامي على مسرح مستر أولمبيا بجانب الأبطال المشاركين على اللقب، وتمكن من نيل اللقب أمام الجميع، كما انه كان من أبرز المرشحين لنيل اللقب، وتمكن أن يهزم الجميع.

راند البحيري تتألق بمسرحية مسرح الجريمة

من ناحية أخرى، تألقت الفنانة راندا البحيري في أولى أعمالها المسريحة بعنوان «مسرح الجريمة» وهي فكرة وإخراج المخرج المسرحي محمد علام، تحت رعاية الدكتور أشرف زكي، وتدور أحداثها حول جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب تم عمل تحقيق من خلال محقق يبحث بدوره عن المشتبه فيهم، ثم يأتي دور الجمهور ويصبح هو المحقق ويكشف عن المجرم. لكونه دائما يد العون والمساندة لجميع نجوم الوسط الفني.

نشرت راندا البحيري صورة للفنان أشرف ذكي من كواليس مسرحية “الجريمة” عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها: “ دايما في ضهرنا يا دكتور ودايما سند لينا.. مسرح الجريمة الحمد لله نجاح كبير جدًا، إنتاج نقابة المهن التمثيلية بمسرح النهار بالقصر العيني بجوار كليه صيدلة إخراج المبدع محمد علام”.