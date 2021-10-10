/655296/توقيت-نهائي-دوري-الأمم-الأوروبية-بين-اسبانيا-وفرنسا

ينتظر الكثير من متابعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين المنتخب الأسباني ونظيرة الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة إلا الربع من مساء اليوم علي أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة علي قناتها الأولي" بريميوم وان".

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الأسباني المباراة بالتشكيل التالي:

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع

حراسة المرمى: أوناى سيمون

خط الدفاع: أزبيليكويتا، لابورت، باو توريس، ألونسو

خط الوسط: جافى، بوسكيتس، كوكى

خط الهجوم: فيران توريس، سارابيا، ميكيل أويارزابال.

علي الجانب الأخر يبدأ المنتخب الفرنسي بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كوندى، فاران، لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: بافارد، تشواميني، بوجبا، ثيو هيرنانديز

خط الهجوم: جريزمان، كيليان مبابى، كريم بنزيما

نتيجة مباراة فرنسا وبلجيكا

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، لصالح الديوك الفرنسية، في لقاء الدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في نتيجة المباراة مع منتخب بلاده في الدقيقة الـ 62 من خلال مرور رائع من مبابي على تيليمانس ومرر الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ومن ثم استدار وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني والتعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، تحصل عليها انتوان جريزمان، ويسددها مبابي على يسار المرمي ويسكنها الشباك.

وسجل صيو هيرنانديز الهدف الثالث والفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فرنسا عن طريق بافارد شتتها المدافع لترتد إلى ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء الذي سدد صاروخية لمسها كورتوا بأطراف أصابعه لتسكن الكرة الشباك.