«ليا عنده 40 ألف جنيه من 2018»..رحمة حسن تفتح النيران على المنتج هاني أسامة

/655297/ليا-عنده-40-ألف-جنيه-من-2018رحمة-حسن-تفتح-النيران-على-المنتج-هاني-أسامة

خرجت الفنانة رحمة حسن عن صمتها لتهاجم المنتج هاني سلامة مشيرة إلى أنها داينته بـ 40 ألف جنيه منذ عام 2018، وتمنع الأخير عن ردهم لها معللا أنه لا يمتلك هذا المبلغ في الوقت الحالي.

دوت الخليج يرصد مهاجمة رحمة حسن للمنتج هاني سلامة

كتبت رحمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “صباح الخير احب اقول اني ليا عند هاني اسامة المنتج 40 الف جنيه من ۲۰۱٨ و كل ما اكلمة يقولي اني مش معايا فلوس . انا كمان مش معايا فلوس يا هاني بس مش بقول انت شغال مشاالله.انا لا .شكرا انا هسيب الرسالة دي هنا ".

أبرز المعلومات حول رحمة حسن

رحمة حسن فنانة مصرية بدأت بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم “ألف مبروك” مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا.

وكانت انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم “العالمي” مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم “سمير وشهير وبهير” في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها “أزمة سكر، الداعية، موجة حارة”. ومن أبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة".

وشاركت رحمة حسن في بطولة مسلسل سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.

المنتج هاني أسامة

أما هاني ةأسامةفبدأ رحلته في عالم الإعلانات والأغنيات المصورة باكرا، منذ أن كان طالبا في كلية الهنسة بجامعة القاهرة، وفي منتصف التسعينات عمل كمخرج مساعد في أعمال المخرج هاني الباجوري، وفي العام 2001 أسس شركته الإنتاجية the producers في شراكة مع المخرج هادي الباجوري.وإضافة إلى عمله في الإنتاج عمل هاني أسامة كمخرج لعدد من أغنيات المغني البريطاني الشهير سامي يوسف ومن بينها أغنية "المعلم"، وأغنية "حسبي ربي" التي تم تصويرها في بريطانيا وتركيا والهند ومصر.