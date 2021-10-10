/655298/وزيرة-الصناعة-تجيب-على-سؤال-النائب-إيهاب-منصور-بخصوص-الأمن-الصناعى-وحدات-الإطفاء-يتم-تخطيطها-قبل-إنشاء-المناطق-الصناعية

تلقى النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ردا من وزيرة التجارة والصناعة السيدة نيفين جامع، على سؤال عن منظومة الأمن الصناعي بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج

وفي خطاب لمجلس النواب بعنوان "الرد على السؤال المقدم من السيد النائب/ إيهاب منصور- بشأن منظومة الأمن الصناعي بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، قالت الوزيرة: إن وحدات الإطفاء داخل المنطقة الصناعية يتم تخطيطها قبل إنشاء المنطقة ضمن المناطق الخدمية داخل المنطقة الصناعية التي تخطط بمعرفة الجهة صاحبة الولاية على الأرض ".

و أن آليات مراجعة شروط واحتياطات الأمن الصناعي بكافة المصانع وفقا لأحكام القانون يتم تقسيمها لمصانع قليلة المخاطر ( يتم ترخصيها بنظام الإخطار ) ومصانع عالية المخاطر ( يتم ترخيصها بالنظام المسبق )، وذلك على النحو التالى:-

1- المصانع المتقدمة للحصول على رخصة تشغيل بالنظام المسبق، ويتم التحقق من استيفائها لاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق بالتنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية ولا يتم منحها الترخيص إلا بعد إفادتنا بأن المنشأة مستوفاة للإشتراطات.

2- المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل بنظام الإخطار يتم التحقق من استيفائها لاشتراطات الوقاية ضد أخطار الحريق بعد حصولها على رخصة التشغيل وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 عن طريق ممثلي الحماية المدنية بالمحافظات.

وزيرة الصناعة تجيب على سؤال النائب إيهاب منصور بخصوص الأمن الصناعى: وحدات الإطفاء يتم تخطيطها قبل إنشاء المناطق الصناعية

بالإضافة لوجود بروتوكول تعاون بين الإدارة العامة للحماية المدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية للتحقق من استيفاء المنشآت الصناعية لإشتراطات الوقاية ضد أخطار الحريق.