صور - الطلاب فى مدارس السيدة زينب بالكمامات

جدة - نرمين السيد - وشددت المدرسة على التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

ورصدت عدسة "دوت الخليج" إقبال الطلاب على المدرسة، وسط حرص الأهالى على مشاركتهم أول يوم دراسة بالعام الجديد.

من جهة أخرى، حرص طلاب "مدرسة المنيرة الإعدادية الرسمية للغات" بالسيدة زينب على الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وما زال الطلاب يتوافدون على المدرسة، ومعهم أولياء أمورهم فى أجواء من الفرحة لمشاركتهم أول أيام العام الدراسى الجديد.