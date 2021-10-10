منار لـ مدبولى: المركزى للتنظيم والإدارة يعيد هيكلة قطاع الطيران المدنى

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير العمل فى قطاع الطيران المدنى بما يؤدى إلى تحقيق التميز المطلوب فى أدائه، لما له من دور مهم كأحد روافد الاقتصاد الوطنى.
وقال مدبولى: تعمل الدولة على دعم الخطط المستقبلية والدراسات المقترحة التى من شأنها رفع مستوى أداء هذا القطاع، والشركات التابعة للوزارة، فى إطار جهود الدولة للإصلاح الإدارى بمختلف الوزارات.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدنى المستجدات المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع الطيران المدنى، مشيرا فى هذا الصدد إلى قيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ إجراءات تحديث الهيكل الإدارى للوزارة، والذى يسهم فى رفع مستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة فى مختلف أنشطة الطيران، ويساعد فى الوقت نفسه فى تحقيق الأهداف المرجوة للوزارة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية.
وأكد منار أن إعادة هيكلة وزارة الطيران المدنى من شأنها تحقيق مجموعة من الأهداف لقطاع الطيران المدنى، والتى من أبرزها رفع كفاءة العاملين، من خلال التدريب والتأهيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر آليات متنوعة تتيح لوزارة الطيران العمل بفاعلية وكفاءة أكبر.
وتطرق الوزير إلى ما تم تنفيذه بشأن الشركة القابضة لمصر للطيران، لافتا إلى أنه تتم حاليا إعادة هيكلة الشركات التابعة لمصر للطيران، كما استعرض الوزير خطة وزارة الطيران والرؤية المستقبلية لتطوير الأداء خلال الفترة المقبلة.
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