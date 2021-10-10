أسماء.. منح أوسمة لـ6 مستشارين شهداء

جدة - نرمين السيد -
وشمل القرار منح وسام النيل لـ اسم المستشار هشام محمد زكى بركات، النائب العام، ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى اسم الشهيد المستشار عمر محمد حماد شحات، وكيل مجلس الدولة، ومنح وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية لـ اسم الشهيد المستشار محمد مروان عبدالله عرفة عطية، رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.
كما شمل القرار منح وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة لـ كل من اسم الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان، قاض بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، واسم الشهيد المستشار مجدى محمد رفيق مصطفى مبروك، قاض بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، واسم الشهيد المستشار عمرو مصطفى حسنى مصطفى، وكيل النائب العام بنيابة جنوب سيناء الكلية.
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