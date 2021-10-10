صور.. فقرات ترفيهية لـ طلاب البحر الأحمر احتفالا بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - استقبلت مدارس الغردقة تلاميذها، اليوم الأحد، بـ "الأسبونج بوب" والفقرات الترفيهية، فى أول أيام العام الدراسى الجديد، وسط الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.





ونظمت إدارة مدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسى، عددًا من الفقرات الترفيهية الخاصة لاستقبال التلاميذ فى أول أيام العام الدراسى الجديد. وشهدت مدارس البحر الأحمر تشديدات أثناء الدخول للمدارس، مع مراعاة التباعد الاجتماعى خلال الطابور، والمرور على الفصول المدرسية، وكذلك التأكيد على نظافة وتعقيم المختلفة للمدارس. فيما شهدت الشوارع المختلفة بمدينة الغردقة ازدحاما كبيرا فى أول أيام العام الدراسى، حيث شهدت الطرق الرئيسية تكدسا كبيرا فى الحركة المرورية، وخاصة الطرق المؤدية للمدارس المختلفة، مع ازدحام شديد بمنطقة شمال الأحياء، بسبب عدم وجود سيارات سرفيس كافية. وتلاحظ وجود أولياء الأمور خارج أسوار المدارس، بناء على تعليمات مدير مديريه العربيه والتعليم هشام فاضل.

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