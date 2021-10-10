صور- الأهالى يشاركون أطفالهم فرحة أول يوم دراسة بالقصر العينى

جدة - نرمين السيد - وحرص الطلاب فى أول أيام الدراسة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا. وشارك أولياء الأمور أبنائهم فرحة أول أيام الدراسة، من خلال تصويرهم قبل الدخول للمدرسة والبعض الآخر بوداعهم بالأحضان.

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