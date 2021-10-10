صور- محافظ القاهرة يتابع سير العملية التعليمية بالمدارس

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مدرستى سراى القبة الإعدادية بنات ونوبار الإعدادية بنات بعابدين لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022.





وأكد محافظ القاهرة انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها حوالى 5624 مدرسة منها 2900 مدرسة حكومية وتضم حوالى 2.5 مليون طالب.

ووجه عبدالعال، التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسى الجديد متمنيا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته.

وطالب محافظ القاهرة الطلاب بالانتظام فى العملية التعليمية دون خوف مطمئنا أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات التى من شأنها حماية الطلاب والحفاظ على صحتهم، ومشيرا إلى أنه تم تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية لتوفير أقصى درجات الأمان للطلاب.

وأكد خلال الجولة، ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الدراسى حتى نهايته بعد أن تقرر أن يكون هذا العام حضوريا لكافة الطلاب، مشيرا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة كانت سببا رئيسيا فى تقليل الوفيات والإصابات، وهناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لتوفير أقصى حماية، مشددا على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى حتى نهايته، وأنه سيكون هناك محاسبة فورية على أى تقصير.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يوجد تنسيق مستمر بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية مشيرا إلى تواجد الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية فى الفترتين الصباحية والمسائية.

وشدد محافظ القاهرة على عدم السماح بدخول أى شخص للمدرسة سواء طالب أو معلم أو زائر دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة.

كما أكد محافظ القاهرة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم، مشددا على ضرورة متابعة النظاقة بالمدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل مع التأكد من توافر بوابات التعقيم للحد من انتشار الفيروس.