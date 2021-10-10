صور.. 476 فصلا مدرسيا تدخل الخدمة فى الإسكندرية لخفض الكثافات

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وأشار الشريف، خلال جولة فى مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات التابعة لإدارة وسط التعليمية إلى انتظام جميع العاملين بالمدارس الحكومية والدواوين.
وشدد على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات داخل المدرسة، ومراعاة التباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة للفصول، حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.
وطالب المحافظ الطلاب بالانتظام فى الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسى واستخدام المنصة التعليمية التى وفرتها وزارة التربية والتعليم، والبعد عن الدروس الخصوصية.
وأكد على أن المعلم له دور كبير فى خلق جسور الثقة بينة وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة وإعطاء الطالب الثقة فى نفسه، مشددا على على أهمية دور الأسرة فى التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.
شارك فى الجولة الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
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