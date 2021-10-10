حياة كريمة ..جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لعلاج ضعف السمع

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، قافلة طبية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع وتأخر النطق للأطفال فى مرحلة الحضانة، ضمن مبادرة حياة كريمة.





وقال قنصوه، إن القافلة تهدف للكشف المبكر على الأطفال فى سن الحضانة، للتدخل وعلاج ضعف وفقدان السمع وعلاج تأخر النطق وهم فى مرحلة الحضانة. وأشار إلى أهمية الكشف المبكر على الأطفال في تلك المرحلة المبكرة التى تعد حجر الأساس فى حياتهم، للتدخل وتقديم العلاج الكامل للحالات التى تحتاج لذلك. وأضاف رئيس الجامعة أن المبادرة تعمل أيضا على خلق الوعي وتقديم النصح للأسر على أهمية الاهتمام بالأطفال فى هذه الفترة العمرية لتنمية قدراتهم الذهنية والصحية وتكوين شخصيته. تأتى القافلة بالتعاون مع وزارة التعاون الاجتماعى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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