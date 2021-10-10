برامج تدريبية متخصصة للعاملين فى مياه الجيزة

جدة - نرمين السيد - وأشار بدوى، إلى أن الشركة تهدف إلى تعزيز وتنمية مهارات كافة العاملين، لافتاً إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالشركة بإعداد وتنفيذ عددٍ من البرامج (الفنية والمالية والإدارية) خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2021 منها:"مأمونية تداول الصرف الصحى لأنظمة وتكنولوجيا الصرف المختلفة - التدريب على قاعدة بيانات DROPS لميكنة أنشطة ومهام إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية- برنامج تخصصى للعماله الحرفية "سائقين"- إدارة المواد الخطرة - ثقافة العمل المؤسسى وعلاقته بالإدارة وتطوير الأداء - أحكام لائحة العاملين - النظام المحاسبى الموحد - تجارب التشغيل".
كما أكد على استمرار تنفيذ برنامج إعداد الصف الثانى لتولى مهام القيادة العليا وذلك فى ضوء توجيهات الشركة القابضة بأهمية تأهيل جيلٍ جديدٍ من الكوادر الشبابية، قادراً على المشاركة الفعالة فى صنع واتخاذ القرار.
وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن الشركة تولى اهتماماً كبيراً بمنظومة التدريب، لما لها من أهمية بالغة فى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية لأنظمة العمل الحديثة بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.
يُذكر، أن مركز التدريب بالشركة حاصل على شهادة الأيزو فى نظام إدارة الجودة 9001-2005 ISO وإعتماد المجلس الوطنى للتدريب والتعليم.
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