ندب أحمد الشيخ وكيلًا دائمًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بندب الأستاذ/ أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير للقيام بأعمال الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارًا من 9 أكتوبر الجاري.

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