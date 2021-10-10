الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بمنح أوسمة لشهداء الواجب من رجال القضاء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 439 لسنة 2021 بمنح بعض الأوسمة لبعض المستشارين الشهداء. كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 440 لسنة 2021 بندب بعض المستشارين للعمل مساعدين لوزير العدل. نشر القراران فى الجريدة الرسمية.

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