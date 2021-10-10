«مشوارك سعيد».. كثافات مرورية في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة تزامنًا العام الدراسي الجديد « فيديو»

/655295/مشوارك-سعيد-كثافات-مرورية-في-شوارع-ومحاور-القاهرة-والجيزة-تزامنا-العام-الدراسي-الجديد--فيديو

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ثانى أيام العام الدراسى الجديد واليوم الأول لمدارس الفترة الواحدة، كثافات مرورية متحركة بشوارع ومحاور وميادين محافظتي «القاهرة والجيزة»، وأعلى الطرق الدائرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية اليوم الأحد ثاني أيام العام الدراسي

كماانتشر ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة بشكل مكثف، بالشوارع والميادين القريبة من المدارس والجامعات لتسيير حركة المرور، ورفع أي أعطال لتجنب إعاقة سير السيارات، تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور.

كما شهد كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة نحو القاهرة كثافات متقطعة، بينما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة، بداية من طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

تباطأت حركة المرور أعلى الطريق الدائري

فيما تباطأت حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي وزهراء المعادي المتجه إلى البساتين وزهراء المعادى إلى المنيب، وأيضا من الوراق، والطريق الزراعي.

كما تكونت كثافات مرورية عاليًا أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون في اتجاه القلعة، ووسط المدينة.

وظهرت أيضًا كثافات مرورية عالية عند الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأعمال أعلى مناطق الخصوص والمرج، وقبل نفق السلام، وأعلى مناطق البساتين.

كما ظهرت كثافات مرورية عالية بمحور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد، في اتجاه ميدان لبنان، وتباطأت حركة السير عند مطلع كوبري الجيزة المعدني القادم من شارع الهرم والمتجه لميدان الجيزة، كذلك الأمر عند محور صفط القادم من الدائري للمتجه لشارع ثروت.

وشهد أعلى كوبري الحدائق، كثافات متوسطة للقادم من الزاوية متجها إلى الفنجري، وكذلك أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات متجها للتجنيد، ومناطق مصر الجديدة.