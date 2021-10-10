/655299/وزير-الرياضة-بعد-فوز-ممدوح-السبيعي-ببطولة-مستر-أولمبيا إنجاز-جديد-للرياضة-المصرية

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعب ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامى" بعد فوزه بلقب بطولة مستر أولمبيا في نسخة عام ٢٠٢١ للعام الثانى على التوالى، والتي أقيمت بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وزير الرياضة يهنئ ممدوح السبيعي بفوزه ببطولة مستر أولمبيا

شارك بالبطولة -التي تعد أشهر وأقوي بطولة في كمال الأجسام علي مستوي العالم- ١٦ لاعباً من مختلف الجنسيات، وكان بيج رامى قد توج بلقب مستر أولمبيا كأول مصرى وأفريقى وعربى في نسخة ٢٠٢٠.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوي والعرض الرائع الذي قدمه "بيج رامي" في بطولة مستر أولمبيا بالشكل الذي مكنه الحفاظ علي اللقب، والفوز به للعام الثاني علي التوالي، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية التي تشهد إنجازات متتالية في جميع الألعاب الرياضية علي مستوي البطولات القارية والعربية والإقليمية والدولية، وذلك في ظل الدعم اللامحدود من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة المصرية، والأبطال الرياضيين.

وزير الرياضة: فوز ممدوح السبيعي إنجاز جديد للدولة المصرية

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم والمساندة لأبطالها الرياضيين، وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية وجميع الاتحادات الرياضية؛ لمتابعة البرامج والمعسكرات التدريبية المحدد تنفيذها للاعبي المنتخبات المصرية استعداداً للبطولات المقبلة، حرصاً علي مواصلة الانجازات، والفوز بألقاب مختلف البطولات.