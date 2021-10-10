/655302/منح-أوسمة-للشهداء-هشام-بركات-ومحمد-مراون-وعمر-شحات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددًا من القرارات تنص على منح أعلى الأوسمة إلى عدد من الشهداء، ومنهم المستشار هشام بركات، والمستشار محمد مروان.

وينشر دوت الخليج فى التقرير التالي نص قرار رئيس الجمهورية:- بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن أوسمة والأنواط المدنية: منح وشاح النيل إلى اسم الشهيد المستشار هشام محمد زكي بركات، النائب العام، ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى اسم الشهيد المستشار محمد مروان عبدالله عرفة، رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية. منح وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية إلى اسم الشهيد المستشار عمر محمد حماد شحات، وكيل مجلس الدولة.

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