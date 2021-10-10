ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة والقاهرة 31

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات، وذلك لتحديد أى الأوقات المناسبة للخروج، ونوعية الملابس المناسبة.

ويرصد دوت الخليج فى التقرير التالي درجات الحرارة فى المحافظات، وفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع فى درجات الحرارة بالقاهرة

وتشهد البلاد اليوم الأحد ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة، وشديد الحرارة فى معظم محافظات جنوب الصعيد، حيث أنه سيكون مائل للحرارة على مناطق السواحل الشمالية، ومرتفع نسبيًا فى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة فى محافظات مصر

ومن المتوقع أيضًا أن تكون هناك حركة للرياح على السواحل الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

ونرصد فى التقرير التالي درجات الحرارة فى المحافظات وفقًا لما رصدته هيئة الأرصاد الجوية.

فى القاهرة من المتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة 31 للعظمى و21 للصغرى، بينما ستكون درجات الحرارة فى الإسكندرية 29 للعظمى والصغرى 21.

هذا ومن المرتقب أن تكون درجات الحرارة فى محافظة أسوان وإدفو 41 للعظمى، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى 26 فى أسوان.

وتصل درجات الحرارة العظمي طوال الأسبوع 29 درجة فى السواحل الشمالية.

وتكون درجات الحرارة العظمي فى جنوب سيناء 36 درجة الإثنين، و35 درجة الثلاثاء و34 درجة باقي الأيام حتى الجمعة.