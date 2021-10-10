/655300/وزير-الرياضة-يهنئ-بيج-رامي-بالفوز-بلقب-مستر-أولمبيا-للعام-الثاني-على-التوالي

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعب ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامى" بعد فوزه بلقب بطولة مستر أولمبيا في نسخة عام ٢٠٢١ للعام الثانى على التوالى، والتي أقيمت بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

شارك بالبطولة -التي تعد أشهر وأقوي بطولة في كمال الأجسام علي مستوي العالم- ١٦ لاعباً من مختلف الجنسيات، وكان بيج رامى قد توج بلقب مستر أولمبيا كأول مصرى وأفريقى وعربى في نسخة ٢٠٢٠.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوي والعرض الرائع الذي قدمه "بيج رامي" في بطولة مستر أولمبيا بالشكل الذي مكنه الحفاظ علي اللقب، والفوز به للعام الثاني علي التوالي، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية التي تشهد إنجازات متتالية في جميع الألعاب الرياضية علي مستوي البطولات القارية والعربية والإقليمية والدولية، وذلك في ظل الدعم اللامحدود من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة المصرية، والأبطال الرياضيين.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم والمساندة لأبطالها الرياضيين، وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية وجميع الاتحادات الرياضية؛ لمتابعة البرامج والمعسكرات التدريبية المحدد تنفيذها للاعبي المنتخبات المصرية استعداداً للبطولات المقبلة، حرصاً علي مواصلة الانجازات، والفوز بألقاب مختلف البطولات.

تمكن بيج رامي البطل المصري أن يحقق لقب مستر أولمبيا 2021، وذلك خلال العرض النهائي للبطولة والذي يقام حالياً.

وتواجد بيج رامي على مسرح مستر أولمبيا بجانب الأبطال المشاركين على اللقب، وتمكن من نيل اللقب أمام الجميع.

ويعتبر بيج رامي كان من أبرز المرشحين لنيل اللقب، وتمكن أن يهزم الجميع.

وتحدث بيج رامي في المؤتمر الأول قبل بداية المنافسة على اللقب وقال "جئت لمسرح أولمبيا من أجل هزيمة نفسي".

وقال أيضا "الشتاء قادم، وسوف يأتي مرتين في السنة بسبب تواجده في بطولة مستر أولمبيا".

بيج رامي

وتحدث فيل هيث أسطورة بطولة مستر أولمبيا والحائز على اللقب 7 مرات من قبل على التوالي، بأن بيج رامي هو المرشح الأول لنيل اللقب هذا العام.

وخرجت أخبار صحفية أيضا من داخل لجنة التحكيم السري بأن بيج رامي وبراندن كيري سيكونوا المنافسين على اللقب هذا العام.