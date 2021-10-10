«صوتك يشبه دعوة الله لصلاة العشق»..فائق حسن يتغزل بأصالة على طريقته الخاصة

/655304/صوتك-يشبه-دعوة-الله-لصلاة-العشقفائق-حسن-يتغزل-بأصالة-على-طريقته-الخاصة

تغزل الشاعر فائق حسن بزوجته المطربة السورية أصالة بطريقته الرومانسية الخاصة معربا عن سعادته بصوتها العذب وإصرارها بأن تكون أفضل في كل شيء مشيرة إلى أنها تعد إحدى المعجزات التي لم يتوقع أن ينالها بتلك السهولة.

دوت الخليج يرصد وصلة المغازلة بين أصالة وزوجها فائق حسن

وشارك حسن صورة جمعته بأصالة وعلق عليها، قائلا: “كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق.. يتسابق كل شيء فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللا معجزات".

زوج أصالة يتغزل بها بطريقة رومانسية

وتابع متغزلا بزوجته: “يا أنت يا معجم الأمنيات كيف لك أن تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه!! فاجأني حبك حيث كنت اتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة أهدرتها من أجل موعدنا وقدرنا المحتوم".

أصالة ترد على فائق حسن

ومن جانبه ردت أصالة على زوجها برسالة غزل أخرى كتبت فيها: “أحلى شي فتحت عيني عليه هالصبح . الحمد لله على نعمة وجودك بحياتي ياصديقي وحبيبي وتوأم روحي فائق . وجواباً على سؤالك اليومي قدّيش؟ كتير كتير”.

قصة تعارف أصالة نصري بفائق حسن

الجدير بالذكر أنه، تعارف الثنائي أصالة وفائق حسن منذ فترة طويلة منذ أن عرض عليها مجموعة من الأغاني من تأليفه، كما تربط أصالة صداقة قوية بالفنان العراقي ماجد المهندس، وخلال الآونة الأخيرة تردد أن الثنائي أصالة وفائق شركاء في مشروع سويا وهو مطعم لبناني بمصر.

وبعدها أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".

شام الذهبي تهنئ والدتها بزواجها

كما هنأت شام الذهب نجلة أصالة بزواجها اذ نشرت صورة لوالدتها برفقة زوجها فائق حسن عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "عروستنا الحلوة.. الله يسعدك يا أمي وابنتي، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس".

وأضافت شام: "اللي أنا متاكدة مثلك أن حبيبنا فائق راح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتستحقيها، الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوا بالمحبة والود والإخلاص".