التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وأسبانيا اليوم في نهائي الأمم الأوربية

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يحل اليوم المنتخب الفرنسي ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة الأسباني في مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة إلا الربع من مساء اليوم علي أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدية ديشامب هذة القمة المرتقبة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كوندى، فاران، لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: بافارد، تشواميني، بوجبا، ثيو هيرنانديز

خط الهجوم: جريزمان، كيليان مبابى، كريم بنزيما.

علي الجانب الأخر فقد إستقر المدير الفني للمنتخب الأسباني لويس إنريكي علي تشكيل فريقة لهذة المواجهة والتي جائت كالتالي:

حراسة المرمى: أوناى سيمون

خط الدفاع: أزبيليكويتا، لابورت، باو توريس، ألونسو

خط الوسط: جافى، بوسكيتس، كوكى

خط الهجوم: فيران توريس، سارابيا، ميكيل أويارزابال.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة عبر قانتهاتذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1 HD premium، وbeIN sports 4k HDR.

بينما يعلق علي المباراة المعلق التونسي رؤوف خليف.

وكان المنتخب الفرنسي قد تأهل إلي المباراة النهائية بعد فوزة علي المنتخب البلجيكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

علي الجانب الأخر فقد تأهل المنتخب الأسباني إلي المباراة النهائية بعد فوزة علي منتخب إيطاليا بطل أوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

نتيجة مباراة فرنسا وبلجيكا

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، لصالح الديوك الفرنسية، في لقاء الدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في نتيجة المباراة مع منتخب بلاده في الدقيقة الـ 62 من خلال مرور رائع من مبابي على تيليمانس ومرر الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ومن ثم استدار وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني والتعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، تحصل عليها انتوان جريزمان، ويسددها مبابي على يسار المرمي ويسكنها الشباك.

وسجل صيو هيرنانديز الهدف الثالث والفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فرنسا عن طريق بافارد شتتها المدافع لترتد إلى ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء الذي سدد صاروخية لمسها كورتوا بأطراف أصابعه لتسكن الكرة الشباك.