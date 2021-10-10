/655310/تعرف-على--أسماء-القضاة-المنتدبين-للعمل-مساعدين-لوزير-العدل

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، قرارا رقم 440 لسنة 2021، بندب 6 مستشارين للعمل مساعدين لوزير العدل، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

دوت الخليج تنشر أسماء القضاة المنتدبين مساعدين لوزير العدل

أسماء القضاة المنتدبين مساعدين لوزير العدل وشملت الحركة المنشورة ندب قضاة لمنصب مساعد الوزير.

- المستشار محمود حلمي الشريف مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام.

- المستشار خالد النشار مساعدًا لوزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز

- المستشار محمد عبده صالح مساعدًا لوزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية

- المستشار صبحي اللبان مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم.

- المستشار أشرف حجازي لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

- والمستشار محمود عبد الحميد مساعدًا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية.

وفي سياق أخر اليوم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددًا من القرارات تنص على منح أعلى الأوسمة إلى عدد من الشهداء، ومنهم المستشار هشام بركات، والمستشار محمد مروان.

وينشر دوت الخليج فى التقرير التالي نص قرار رئيس الجمهورية:-

بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن أوسمة والأنواط المدنية:

منح وشاح النيل إلى اسم الشهيد المستشار هشام محمد زكي بركات، النائب العام، ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى اسم الشهيد المستشار محمد مروان عبدالله عرفة، رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.