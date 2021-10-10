/655313/تعرف-علي-موعد-مباراة-إيطاليا-وبلجيكا-في-دوري-أمم-أوروبا-والقنوات-الناقلة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مبارة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي إيطاليا وبلجيكا , في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد علي أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المواجهة عبر قناتها, “بي إن سبورت بريميوم وان”.

وكان المنتخب الإيطالي قد فشل في الصعود إلي المباراة النهائية عقب هزيمتة من المنتخب الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

علي الجانب الأخر لم يتمكن منتخب بلجيكا من التواجد في المباراة النهائية بعدما تلقي الهزيمة في مباراة نصف النهائي أمام منتخب أسبانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

نتيجة مباراة فرنسا وبلجيكا

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، لصالح الديوك الفرنسية، في لقاء الدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في نتيجة المباراة مع منتخب بلاده في الدقيقة الـ 62 من خلال مرور رائع من مبابي على تيليمانس ومرر الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ومن ثم استدار وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني والتعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، تحصل عليها انتوان جريزمان، ويسددها مبابي على يسار المرمي ويسكنها الشباك.

وسجل صيو هيرنانديز الهدف الثالث والفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فرنسا عن طريق بافارد شتتها المدافع لترتد إلى ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء الذي سدد صاروخية لمسها كورتوا بأطراف أصابعه لتسكن الكرة الشباك.

موعد مباراة فرنسا وأسبانيا

يدخل منتخب فرنسا مباراته اليوم الاحد أمام نظيرة اسبانيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية، في نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.