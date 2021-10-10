«شرفتنا يا بطل»..هكذا احتفل نجوم الفن بحصود بيج رامي لقب مستر أولمبيا

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أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن فخرهم بحصود البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامى، لقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التواصل في مسابقة 2021 التي انطلقت منذ أيام بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

دوت الخليج يرصد دعم نجوم الفن لـ بيج رامي بعد حصوده مستر اولمبيا 2021

محمد هنيدي أول الداعمين لبيج رامي

واصل الفنان محمد هنيدي دعمه لبيج رامي قبل انطلاق المسابقة بشهور، اذ أنه في البداية منذ 8 سبتمبر نشر صورة للبطل من خلال خاصية “ستوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها، قائلة: “شهر على مستر أولمبيا، شد حيلك يا بطل يا مشرفنا، انت وكل المصريين المشاركين السنة دى، بنشجعكم من دلوقتي”.

وبعد حصوده على اللقب حرص على أن يكون أول مهنئ له، فكتب عبر “فيسبوك”: “مبروك رامي مستر أولمبيا للمرة التانية.. مبروك لمصر".

حورية فرغلي وإسعاد يونس يعربون عن فخرهم ببطل مصر

وهنأت الفنانة حورية فرغلي، البطل المصري بيج رامي بمناسبة حصوله علي لقب مستر أولمبيا للمرة الثانية ، اذ نشرت صورته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الإنستجرام، معلقة: "مبروك لـ بيج رامي مستر أولمبيا للمرة التانية.. مبروووك لكل المصريين".

في حين أن الفنانة القديرة إسعاد يونس اكتفت بالقول عبر حسابها الرسمي بموقع فيسيبوك: “"مبروك بيج رامي".

راندا البحيري تشيد ببيج رامي

وكتبت الفنانة راندا البحيري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مرفقة صورة البطل بيج رامي حاملا علم مصر: “الف الف مبروك، بيج رامي خد مستر أوليمپيا، شرفتنا و كبرتنا يا كبير”.

وقال الفنان مصطفى شعبان: "بيج رامي مستر أولمبيا للمرة التانية علي التوالي مبروووك يا بطل شرفتنا".

بيج رامي يحصد لقب مستر أولمبيا 2021

هذا وتمكن بيج رامي البطل المصري أن يحقق لقب مستر أولمبيا 2021، وذلك خلال العرض النهائي للبطولة والذي يقام حالياً، وتواجد بيج رامي على مسرح مستر أولمبيا بجانب الأبطال المشاركين على اللقب، وتمكن من نيل اللقب أمام الجميع، كما انه كان من أبرز المرشحين لنيل اللقب، وتمكن أن يهزم الجميع.