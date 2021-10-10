صور- بتخفيضات 30%.. التموين تطرح حلوى المولد النبوى بالمجمعات الاستهلاكية

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير الوارد إلى الدكتور على المصيلحى، بضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوى الشريف بمجمعات الشركة التى يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكى بتخفيضات تتفاوت مابين الـ 25 إلى 30%.

وأكد التقرير بأن الحلوى المتوفرة بالمجمعات الاستهلاكية بجودة عالية ومن إنتاج شركات الوزارة.

من جانبه أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سعر الكيلو بحلوى المولد بالمجمعات تبدأ من 65 جنيه والاثنين كيلو 130 والثلاثة كيلو 200 جنيه.

وأضاف أن مكونات العلبة تشمل فولية وسمسميه وملبن وبندق وأقراص بالمكسرات وجوزية وجوز الهند وغيرها من الأنواع الأخرى.

وأكد معاون وزير التموين، بأن الدكتور على المصيلحى، قد شدد على الشركة القابضه بضخ كميات كبيرة كل يوم بالمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء عن المواطنين بالمناسبات، وشدد أيضا على الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بتكثيف الحملات على أسواق حلوى المولد للتأكد من مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفة فى عرض حلوى غير مطابقة للمواصفات أو تضر بالصحة العامة للمواطنين.