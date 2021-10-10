أحمد راشد: انتظام العملية التعليمية بالجيزة.. واستقبال 2.5 مليون طالب

جدة - نرمين السيد - وهنأ المحافظ، الطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسى الجديد متمنياً لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم وتشجيع المعلمين على رسالتهم التعليمية السامية التى تبنى عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن العام الدراسى الجديد شهد استقبال 2.5 مليون طالب وطالبة، داخل 3 آلاف مدرسة، مؤكداً انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطبيق نظم التعليم الحديث، مؤكداً على دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتى ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 1724 فصلاً دراسياً، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، مؤكداً على السعى نحو توفير أراضى فضاء أخرى تصلح لإقامة مدارس فى إطار الجهود التى يتم بذلها لتفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول خاصة فى ظل المتغيرات التى أحدثتها جائحة كورونا.

ووجه المحافظ، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالتأكيد على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات والاهتمام بالنظافة وغسل الأيدى والتباعد وضرورة ارتداء الكمامات الطبية مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك.

وشهدت جوله محافظ الجيزة، تفقد مدرستى عامر عبد المقصود، بحى الدقى، وشبرامنت الإعدادية بنات، بمركز أبو النمرس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

والتى بعث خلالها محافظ الجيزة رسالة طمأنة لأولياء الأمور على أبنائهم الطلاب، مشيرًا إلى أن الدولة قامت باتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة حيث تم تطعيم جميع المعلمين والإداريين والعمال فى قطاع التعليم حفاظاً على السلامه العامة، مطالبا أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

كما حرص المحافظ خلال جولته على تفقد غرف العزل والتأكد من تواجد الزائرات الصحيات و أدوات التعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وكذا تفقد الفصول الدراسية وفصول الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.