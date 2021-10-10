جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا وزاريًا بندب أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، للقيام بأعمال الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ندب أحمد الشيخ وكيلا دائما لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.