تسليم 2233 أسرة من أهالى أبو قرن وحدات مجهزة بالسلام

جدة - نرمين السيد - انتهت أجهزة محافظة القاهرة من إزالة وإخلاء 904 عقارات بمنطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، من أصل 1413 عقارا، ضمن خطة تطوير المنطقة والمناطق العشوائية وتوفير "حياة كريمة" للأسر الأكثر احتياجا.





وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن نسب التنفيذ وصلت إلى 65%، موضحة أنه تم نقل وتسكين 2233 أسرة وتسليمهم وحدات بديلة بمشروع "معا" بحى السلام بوحدات مفروشة ومجهزة بالكامل.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن أعمال نقل السكان تتم تحت إشراف خالد شحاتة، رئيس حى مصر القديمة، ومجموعة المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة.

جدير بالذكر أن عزبة "أبو قرن" من العشوائيات المصنفة بأنها غير آمنة على قاطنيها وتقع بنطاق حى مصر القديمة.