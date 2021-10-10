التضامن تطلق حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - تنطلق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، إلى محافظة بنى سويف، وتستهل الزيارة بلقاء الدكتور محمد هانئ جمال الدين محافظ بنى سويف بديوان عام محافظة بنى سويف.





وتشهد الزيارة إطلاق وزيرة التضامن الاجتماعى حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» بالمحافظة، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، حيث تستهدف الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية، كما تركز على نشر الوعى بموضوعات "الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادى للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة"، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات.

ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات بالمحافظة فى سن الإنجاب، والتى تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

ومن المقرر أن تشهد القباج خلال الزيارة عرض "اسطبل عنتر" الذى تقدمه جمعية تواصل، وكذلك تتفقد برامج كفاية، التمكين الاقتصادى، الحضانات، ولا للزواج المبكر.

هذا وتشهد المرحلة الأولى لحملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" الانطلاق فى قرى حياة كريمة بأربع محافظات هى"بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج"، وذلك بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.