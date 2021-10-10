/655318/بيهددني-بصوري-معاه--وعايز-ينشرها-على-فيسبوك-سلمي-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بالمرج

«زوجي بيهددني بصوري معاه».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «سلمي» 28 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «سمير» 34 عامًا، أمام محكمة الأسرة بالمرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية ربة منزل داخل محكمة الأسرة المرج

متجوزة بقالي سنتين

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنة، معنديش أطفال، جواز صالونات، عن طريق الجيران، كان هادي وطيب وكان زوج صالح، وتم الزفاف واتقلب الحال بعد شهرين من شهر العسل، كل يوم بقى يرجع متأخر، ولابيديني مصروف البيت، ولما بسأله يقولي أصرفي أنتي على نفسك، أنا مش هشتغل وأصرف عليكي كمان».

بيشرب مخدرات

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة المرج« : «اكتشفت بالصدفة بليل أنه بيشرب مخدرات وكل يوم على كدة، ولما بيشوفني يقعد يضرب فيا ويزعقلي ويحبسني، وبيهدني أني مقولش لحد أنه بيشرب حاجة، وبقا يهددني كل يوم لو مجبتش فلوس يضربني ويزعقلي، عشان يجيب بيها مخدرات ويشرب بيها، أنا بعد دهبي وكل حاجة ليا، مبقاش معايا فلوس».

بيهددني بصوري معاه

إختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة»: «بعديها قالي لو مجبتيش فلوس وادتيني اللي أنا عايزه، هوري صورك لكل الناس وهنشرها على «فيسبوك»، وهفضحك وهخلي الناس كلها تشوفك وتتفرج عليكي، أنا خوفت وسبت البيت ومشيت روحت عند أهلي، مش عارفة مين هيجبلي حقي منه، فلجأت الي محكمة الأسرة المرج لرفع دعوى خلع ضده».