رونالدو:الأرقام القياسية دوما رائعة لكن تلك التي تحققها مع المنتخب لها مذاق خاص

/655321/رونالدوالأرقام-القياسية-دوما-رائعة-لكن-تلك-التي-تحققها-مع-المنتخب-لها-مذاق-خاص

علق النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الفوز الذى حققه منتخب بلاده على قطر بثلاثية نظيفة، على ملعب "الغارفي"، فى الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب كريستانو رونالدو عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”الأرقام القياسية دوما رائعة، لكن تلك التي تحققها مع المنتخب لها مذاق خاص، 181 مباراة بقميص المنتخب تمنحني 181 سببا للفخر، التسجيل ضد 46 منتخبا لم أتخيل أبدا حدوثه”.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف التقدم لصالح المنتخب البرتغالى في الدقيقة 37 من زمن المباراة، ثم أضاف جوزيه فونتي الهدف الثانى في الدقيقة 48 من زمن اللقاء، واختتم أندريه سيلفا الثلاثية فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

منتخب قطر يشارك في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022، وتحديدًا مع منتخبات المجموعة الأولى المؤهلة للمونديال عن القارة العجوز، لكن دون احتساب النقاط أو تأثير على المجموعة، وذلك للإعداد للمعترك العالمي المنتظر العام القادم.

كانت أول مباريات قطر في تصفيات أوروبا للمونديال ضد لوكسمبورج وفاز بهدفٍ نظيف، ثم واجه منتخب آذربيجان وفاز عليه بهدفين لهدف، ثم خسر من صربيا برباعية دون رد، وبعدها سقط أمام البرتغال بنتيجة 3-1، وأخيرًا تعادل أمام لوكسمبورج بهدف لكل منهما.

أول تعليق من كريستيانو رونالدو

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.

أرقام رونالدو مع يوفنتوس

-في الموسم الأول، حقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

-ولقب كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان بهدف سجله البرتغالي بضربة رأس، بينما خرج الفريق من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا.