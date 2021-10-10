/655330/إيهاب-زكريا-مجلس-الشيوخ-يضم-خبرات-علمية-متخصصة-تساهم-فى إحكام-الدراسات-لتحقيق-طموح-الشعب-المصري

قال النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ كان قصير نسبيا، مشيرا إلى أن البدء في دور الأنعقاد الثاني للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيكون له دور الفعال، إلي أنه من خلال عضويته في اللجنة المالية و الاقتصادية و الاستثمار برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين، أكدت أن ما صدر من قوانين اقتصادية حظيت بدراسة وافية لتحقيق مستهدفات التنمية .

دور الإنعقاد الثاني للشيوخ

وأضاف النائب إيهاب زكريا،عضو مجلس الشيوخ لـ دوت الخليج، أننا نعقد الامال علي دور الانعقاد الثاني للمجلس نحو تحقيق طموح الشعب المصري تجاه مجلس الشيوخ من خلال أعضاءه، مشيرا إلى أنه يضم خبرات علمية متخصصة في كافة المجالات، مما يساهم فى احكام الدراسات و الرؤي الاستراتيجية و التشريعات بحكمة ورؤية تتناسب مع خطوات الدولة السريعة في نطاق التنمية المستدامة لتزيد من ثقة المجتمع المحلي في جدية دور المؤسسات التشريعية بالتوازي مع السلطة التنفيذية و القضائية لتحقيق استقرار الدولة والتنمية التي تصب في صالح المواطن بالمقام الاول .

دور الإنعقاد الثاني

قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر للقوات المسحلة، قائلا: تمثل جزء غالي من أبناءنا، وتقديرنا لما قاموا به في 1973 وما يقدمونه من أجل مصر ونهضتها.

وأعلن في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه كان ضمن أفراد القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973، قائلا: شاءت الأقدار أنني شرفت وكنت جنديا بالقوات المسحلة في فترة حرب أكتوبر 1973.

وتابع: أعلم مدى الفخار والسعادة التي يشعر بها كل من كان له حظ وشرف الانتماء للقوات المسحلة خصوصا في فترة حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: نأمل جميعا أن تسود روح أكتوبر العظيم في كل ملفات الحياة المصرية لما لها من سحر خاص، وإذا استحضرنا هذه الروح سيكون لنا الكثير من الانتصارات.