/655333/الدفع-بـ-3-سيارات-للسيطرة-على-حريق-داخل-شقة-سكنية-في-مدينة-نصر

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إشارة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات بين سكان الشقة.

وفي سياق أخر إعترفا «ياسر.ع» 39 عامًا، مسجل خطر، بكواليس قيامه بقتل سائق دراجة بخارية «توك توك» في محافظة أسوان، إذا أكد المتهم إنه كان يعاني ضائقة مالية منذ أسبوع، وحاول الاقتراض من معارفه دون جدوى، فوسوس الشيطان في عقله واستدراج سائق «توك توك» وقتله، وأستوالى على الدراجة البخارية وبيعها، لكنه لم يتخيل أن تنجح قوات الشرطة في القبض عليه قبل هروبه إلى محافظة البحر الأحمر للاختباء هناك.

مرسى فى نهر النيل

وحكى المتهم جريمته بقوله إنه كان يتجول فى مدينة أسوان وشاهد «توك توك» يستقله شخص يبدو أنه طيبا وصغيرا فى السن، «وده اللى طمعنى فيه ومقاومش»، فأوقفه وطلب منه نقله إلى مرسى فى نهر النيل لاستلام قطع غيار لانشات بحرية من أحد معارفه، وبالفعل نقله السائق إلى هناك، فطلب منه النزول معه للوقوف على شاطىء النيل لانتظار صديقه.

عندما نزل الضحية قام المتهم بمغافلته ودفعه فى المياه، وانتظر حتى تأكد من غرقه، ثم استقل الدراجة البخارية، التوك توك وفر هاربا، لكنه لم يتمكن من بيعه بسرعة وهو ما قاد المباحث للقبض عليه.

العثور على الجثة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لرئيس قسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان، بغياب شقيقه مقيم بنفس العنوان عن مسكنهما، وفـى وقت سابق تبلغ للقسم بوجود جثة لشخص مجهول الهوية بمياه نهر النيل بدائرة القسم وانتشالها، وتعرف المبلغ على الجثة وقرر بأنها لشقيقه المتغيب، وأضاف بخروج المتوفـى للعمل بـ«التوك توك» الخاص به من تاريخ الغياب.