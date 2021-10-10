بيراميدز يختتم تدريباتة اليوم استعداداً لمواجهة عزام التنزاني

/655334/بيراميدز-يختتم-تدريباتة-اليوم-استعدادا-لمواجهة-عزام-التنزاني

يختتم اليوم، الأحد، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة إيهاب جلال معسكر الإعداد المغلق الذى أقيم فى أحد فنادق القاهرة فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مباراة بيراميدز وعزام التنزاني

يستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة نظيرة عزام التنزاني فيذهاب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر إقامة المباراة في يوم ١٦ أكتوبر الجاري، حيث تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن تحديد حكام مباراته أمام نادي عزام التنزاني في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حكام المباراة

ويدير المباراة، الحكم رينج مالونج من جنوب السودان ويعاونه، حمزة حجي، المساعد الأول من الصومال، ونور محمد المساعد الثاني، وحسن حجي الحكم الرابع، ويراقب المباراة، دافيد موانجي من كينيا، وطبيب مراقبة إجراءات فيروس كورونا، فيوليت لوبوندو من تنزانيا.

تصريحات إيهاب جلال

وأضاف خلال تصريحات عقب المباراة للمركز الإعلامي" كان لدينا 6 غيابات أساسية أمام الزمالك، ورغم ذلك قدمنا مباراة كبيرة من الناحية الفنية والخططية".

وزاد" اللعب أمام الزمالك كان بمثابة التجهيز القوي للموسم الجديد، خاصة أن بطولة الدوري تقترب من البداية خلال الفترة القادمة، وأيضا إعداد قوي لمباريات الكونفدرالية الأفريقية".

وواصل" راضي تماما على مستوى اللاعبين خلال اللقاء، وتم منح الفرصة للعناصر الشابة المميزة، وظهرت بشكل وأداء جيد للغاية، والمجموعة التي شاركت كانت مميزة للغاية".

وأكمل" لم أدفع بحسين السيد منذ بداية المباراة لأنه لم يتدرب مع الفريق كثيرا ويجب أن تكون البداية هادئة وفضلت عدم الدفع به خلال المباراة".

واختتم" نستعد خلال الفترة القادمة لمباراة عزام التنزاني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ونسعى للصعود للدور القادم".