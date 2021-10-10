جامعة الفيوم تبدأ العام الجامعي الجديد بتحية العلم وعزف النشيد الوطني «صور»

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شهد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية بدء العام الجامعي الجديد للطلاب الجدد والقدامى وذلك بتحية العلم وعزف النشيد الوطني، بحضور أعضاء مجلس الجامعة ، ومستشاري رئيس الجامعة ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وذلك بالحرم الجامعي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح الدكتور محمد سعيد أبو الغار أن إدارة جامعة الفيوم استعدت لاستقبال العام الجامعي الجديد وذلك بتجهيز القاعات الدراسية والمعامل وإعداد جداول المحاضرات، مع اتخاذ كافة ما يلزم من معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية والتعقيم المستمر لقاعات الدراسة لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تفقد بوابات الجامعة للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي.

وأكد على أهمية حصول الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطعيم كافة منتسبي الجامعات والمعاهد، مشددًا على مواصلة حملات التطعيم حفاظًا على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي وفرتها وزارة الصحة والسكان في التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب من خلال مراكز التطعيم الموجودة بالمحافظة والمنتشرة بالجامعة.

جامعة الفيوم تبدأ العام الجامعي الجديد بتحية العلم وعزف النشيد الوطني

كما أعلن أبو الغار أن العام الجامعي الجديد يشهد بدء الدراسة بكلية الألسن وذلك من خلال أقسام اللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والإيطالية والصينية، مضيفًا أن إدارة المدن الجامعية بالجامعة قد أعلنت أسماء الطلاب والطالبات المقبولين بالمرحلة الأولى من تسكين المدن الجامعية للعام الجامعي الجديد حيث يتم استقبال الطلاب والطالبات للتسكين اعتبارًا من اليوم الأحد و سيتم إعلان نتيجة القبول بالمراحل الأخرى تباعًا.

وأضاف أنه سيتم التعاون والتنسيق مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم عدد من الاحتفالات الفنية والمهرجانات الفلكلورية والندوات التثقيفية والتوعوية والمسابقات الرياضية وذلك احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.