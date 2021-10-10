3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس فى سبتمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.





تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و539 شهادة جمركية خلال شهر سبتمبر الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: "الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها".

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت مليارًا و101 مليون و905 آلاف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ٢ مليار و٣٨٣ مليونًا و٦٤٤ ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 339 مليونًا و913 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر سبتمبر الماضى بتصدير مشمول ٣٤٣٥ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت ١٢ مليارًا و٨٢٨ مليونًا و٥٦٢ ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: "الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن".

أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس فى سبتمبر الماضى، بنحو ٧ ملايين و٤٣١ ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت مليونًا و٩٧٧ ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو ١٤ مليونًا و٩٣٦ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في سبتمبر الماضى، بلغت نحو ٣ مليارات و٨٤٩ مليونًا و٨٠٨ آلاف جنيه .