فيديو وصور- «دوت الخليج» يرافق متبرع بأحد مراكز تجميع البلازما

جدة - نرمين السيد - وأجرى موقع "دوت الخليج" جولة داخل أحد مراكز التبرع بالبلازما للتعرف على كيفية إجرء عملية التبرع وعلى الإجرءات التى يتم اتخاذها مع المتبرع بداية من دخوله المركز حتى قيامه بعملية التبرع.

وفى هذا السياق أجرى "دوت الخليج"، حوارا مع الدكتورة رانيا فاروق، مدير مركز نقل الدم وتجميع البلازما بدار السلام، والتى حدثتنا عما يحدث داخل المركز وما يتم اتخاذه مع المتبرع منذ لحظة دخوله المركز.

فى البداية، أوضحت مدير مركز نقل الدم، أن تجميع البلازما مشروع قومى بمبادرة رئاسية للسعى فى توفير أدوية لعلاج مرضى الكبد والكلى وأمراض الدم والحروق وغيرها من الأمراض المناعية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يساعد الدولة فى توفير علاج لهؤلاء المرضى، من خلال استخدام البلازما فى تصنيع الأدوية الخاصة بهم.

وقالت مدير مركز نقل الدم والتبرع بالبلازما بدار السلام، إن المتبرع منذ لحظة دخوله المركز يكون فى استقباله أحد أفراد المركز يقوم بتوجيهه إلى مركز الاستقبال عقب قياس درجة حرارته وإعطائه كمامة فى حالة عدم وجودها معه.

وتابعت: عقب وصول المتبرع إلى قسم الاستقبال يسلم البطاقة الشخصية إلى موظف الاستقبال لتسجيل بياناته، ثم إعطائه استمارة لملء بياناته بها، وهى تحتوى على 56 سؤال خاصيين بحالته الصحية وإذا كانت هناك مشاكل صحية تمنعه من التبرع مع وجود طبيب معه فى حالة الاستعلام عن أى شئ غير واضح له بالاستمارة.

وأضافت: بعد الانتهاء من ملئ الاستمارة، يتم توجيه المتبرع إلى غرفة الكشف، لمراجعة الإسئلة الخاصة به بالاستمارة، ولإجراء كافة الفحوصات الطبية له بالمجان من تحليل أنيميا، قياس الضغط، درجة الحرارة، الوزن والطول"، مؤكدة أنه يتم إجراء فحص طبى شامل قبل القيام بعملية التبرع.

وأشارت فاروق، إلى أنه عقب الانتهاء من الفحص الطبى للمتبرع والتأكد من أنه لائق لعملية التبرع، يتم إدخاله غرفة التبرع، موضحة أنه عقب دخول الشخص غرفة التبرع، وجلوسه على كرسى التبرع يتم عمل فحص للأوردة لاختيار وريد قوى لعملية سحب البلازما، مؤكدة أنه يتم استخدام أدوات جديدة لكل متبرع ويتم فتحها أمام المتبرع لنعطى المتبرع نوع من الاطمئان أن تلك المستلزمات تستخدم لمرة واحدة.

وأكملت: عملية التبرع تتم بأجهزة حديثة تسحب الدم وفصل البلازما عنه ثم تعمل على إرجاع الدم مرة أخرى إلى جسم المتبرع"، مضيفة أن مدة التبرع تستغرق حوالى ساعة إلا ربع إلى ساعة ونصف حسب قوة وريد المتبرع، مضيفة أنه يتم تسليم المتبرع تابلت متصل بالانترنت وأمامه شاشة كنوع من وسائل الترفيه، حتى لايشعر المتبرع بالملل اثناء عملية التبرع.

وأوضحت أن عقب الانتهاء من التبرع يتم حفظ كيس البلازما جيدا إلى أن يتم إرساله إلى المركز الرئيسى لتحليله وإجراء كافة الفحوصات اللازمة عليه، مؤكدة أن هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها فى المتبرع، وهى أن يكون فوق سن 18 عاما ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم خلال الـ3 أشهر الماضية.

وأشارت إلى أن التبرع الدائم بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما أن هناك فوائد عديدة للتبرع بالبلازما أهمها تنشيط النخاع العظمى للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما.

وقالت فاروق، فى نهاية اللقاء، إن المشروع القومى للتبرع بالبلازما "العلاج جواك"، له هدف نبيل وهو مساعدة الأطفال وذوى الأمراض المزمنة، مطالبة المواطنين بضرورة المشاركة فى المشروع من أجل توفير الأدوية لمرضى الكبد والكلى وأمراض الدم وغيرهم من المحتاجين إلى مثل تلك الأدوية.

وأكدت أن تحديد مواعيد العمل بمراكز تجميع البلازما طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ 8 صباحا وحتى الـ 10 مساء، كما أن هناك خط ساخن 15335 لتلقى استفسارات المواطنين عن المشروع القومى للتبرع بالبلازما.