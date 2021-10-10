ومن المقرر أن يلقى الوزير بيان مصر، وكذلك بيان المجموعة العربية أمام المجلس، وذلك مساء غد الإثنين 11 أكتوبر 2021.
ويناقش المجلس فى دورته الـ212 الأوضاع الخاصة بمجالات التربية والعلوم والثقافة وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولى، فضلا عن الاستماع لكلمات ممثلى الدول الأعضاء فيما يخص مختلف القضايا المتعلقة بمجالات عمل المنظمة.
ومن ناحية أخرى، يلتقى الدكتور وزير التعليم العالى مسئولى الشركة الاستشارية، وشركة المقاولات ومدير مشروع إنشاء بيت مصر بباريس؛ للوقوف على آخر مستجدات إنشاء بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس.
جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) هى إحدى الوكالات الأممية المنبثقة من الأمم المتحدة، وتم تأسيسها عام 1945؛ بهدف إرساء مبادئ السلام من خلال ميادين التربية والعلوم والثقافة وتكنولوجيا المعلومات، كما أن مصر هى إحدى الدول المؤسسة لليونسكو وانضمت لعضوية المنظمة عام 1946، ولليونسكو أجهزة رئيسية هى: (المؤتمر العام – المجلس التنفيذى).
وتعقد دورة المؤتمر العام مرة كل سنتين، كما يعقد المجلس التنفيذى مرة كل ستة أشهر، ويضم 58 دولة من أعضاء اليونسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالغفار يغادر إلى باريس للمشاركة فى الدورة 212 لمجلس اليونسكو التنفيذى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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