وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «إنبى» و«تكنيب» الإيطالية

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة إنبى وتكنيب الإيطالية للتعاون فى مجال تحول الطاقة، وذلك فى إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز إمكانات الاستخدام النظيف للطاقة.





وقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء رئيس شركة "إنبى" مع الدكتور "ماركو فيلا" رئيس شركة "تكنيب" الإيطالية. وأوضح رئيس شركة "إنبى" أن مذكرة التفاهم تعد خطوة إلى الأمام نحو التعاون بين الجانبين فى مجال تحول الطاقة وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك، استثمارا للتعاون الممتد بينهما فى مشروعات البترول والغاز. وأضاف أن هذا سيتيح اكتساب القدرة التنافسية وتبادل الخبرات لاقتحام مجال مشروعات تحول الطاقة، مؤكدا أن شركة "إنبى" الذراع الفنى الهندسى لقطاع البترول المصرى تحرص على زيادة وتعزيز خبراتها الواسعة على مدار عقود فى المشروعات بمصر والدول العربية، خاصة وأن التعاون مع شركة "تكنيب" يوفر فرصا مهمة ومتميزة باعتبارها إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير والتكنولوجيات اللازمة للمشروعات ودعم مبادرات تحول الطاقة وخبراتها الواسعة فى مختلف أنحاء العالم.

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