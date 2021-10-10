تيسيرات مصرفية جديدة لذوى الإعاقة

وكان المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة قد خاطب البنك المركزى بهذا الشأن، وتلقى خطابا يفيد بدعم وتطوير كل ما يخص مبادرات التنمية، وأنه استكمالا لمبادرة البنك المركزى فى تعزيز الشمول المالى لكافة فئات المجتمع وذوى الإعاقة خاصة، أحاط بتواجد علامات بارزة ذات مدلول للاستدلال والتعرف على الورقة فئة المائتين جنيه حاليا .
وأفاد المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، بأن البنك المركزى أكد أنه ومع البدء فى طباعة العملة فئة العشرين جنيه الجديدة من خامة البوليمر سيتم تضمين تلك العلامات لسهولة الاستدلال وتحديد الفئة، على أن يتم التضمين تباعا فى كافة فئات العملات، تزامنا مع طباعة الإصدارات الجديدة من العملات.
من جهته ثمن الدكتور أشرف مرعى ، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، هذه الخطوة من الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ واستجابة البنك لكل ما يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة ممارسة أدوارهم فى الحياة بكل سهولة ويسر، ومؤكدا أن هذه الخطوة تدخل فى إطار الدمج المجتمعى للأشخاص من ذوى الاعاقة البصرية.
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